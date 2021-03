08.03.2021 ( vor 2 Stunden )



Der DFB bekennt am Welt- Der DFB bekennt am Welt- Frauentag mal wieder, viel mehr für den Frauenfußball tun zu wollen. Die Worte verkommen zu fadenscheiniger Substanzslosigkeit, weil der Verband in Sachen Gleichberechtigung und Wertschätzung unverändert hinterherhinkt. Dabei wäre manche Veränderung ganz einfach. 👓 Vollständige Meldung