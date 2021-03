12.03.2021 ( vor 1 Woche )



Berlin (dpa) - Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Berlin (dpa) - Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 12.834 Corona- Neuinfektionen gemeldet - also 2254 mehr als vor genau einer Woche. Das geht aus Zahlen des RKI hervor. Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 👓 Vollständige Meldung