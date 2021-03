13.03.2021 ( vor 4 Stunden )

Ab einer Sieben-Tage- Inzidenz von 100 greift laut Bund- Länder -Beschluss eigentlich die " Notbremse ": Regionen mit solchen Corona -Zahlen müssen zurück in den Lockdown. NRW-Gesundheitsminister Laumann weicht diese Linie für sein Bundesland jetzt auf: Er will in solchen Fällen erst einmal die Umstände prüfen.