Die Rückkehr aller Jahrgänge an die Die Rückkehr aller Jahrgänge an die Schulen in Nordrhein-Westfalen sorgt für Streit. Immer mehr Kreise wollen die Öffnungen zurücknehmen, scheitern aber am Veto aus Düsseldorf. Ohne Testung der Schüler könnte das allerdings schwerwiegende Konsequenzen habe, warnt Gesundheitsexperte Lauterbach 👓 Vollständige Meldung