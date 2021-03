Das Vertrauen steht auf der Kippe / Nach dem Astrazeneca-Desaster steht fest: Der Staat muss endlich aufhören, morgens etwas zu verkünden, abends dann aber anders zu handeln. Von Markus Decker Mittelbayerische Zeitung: Regensburg (ots) - Die Kritik am Bundesgesundheitsminister kennt derzeit wenig Grenzen. Aus Jens Spahn - dem Super-Helden, dem...

Volker Wissing im "Frühstart": "Das Vertrauen in die Impfung ist erschüttert" So wie jetzt könne es mit der Corona-Politik nicht weitergehen, sagt FDP-Generalsekretär Wissing. "Die ganze Impfkampagne ist von Anfang an chaotisch." Dass...

