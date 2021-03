17.03.2021 ( vor 2 Tagen )



Auf einer Corona-Station in einem Auf einer Corona-Station in einem Krankenhaus in Bangladesch ist ein Feuer ausgebrochen. Drei künstlich beatmete Patienten konnten nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Bei einem Brand auf einer Corona- Intensivstation in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind drei Menschen gestorben. Die 👓 Vollständige Meldung