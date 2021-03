18.03.2021 ( vor 8 Stunden )



Auch unter sozialdemokratischer Regierung setzt Dänemark seine Linie in der Migrationspolitik fort. Nun wartet das Kabinett mit einem radikalen Plan auf: Um "Parallelgesellschaften" in Wohnvierteln zu verhindern, soll der Anteil der "Bewohner mit nicht-westlichem Hintergrund" gedeckelt werden. 👓 Vollständige Meldung