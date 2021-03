Quelle: DPA - vor 5 Tagen



Trotz hoher Inzidenz: Keine Corona-«Notbremse» in Pirmasens 01:07 Pirmasens, 15.03.21: Pirmasens zieht die Corona-«Notbremse» nur mit halber Kraft, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in der rheinland-pfälzischen Stadt seit mehr als drei Tagen bei über 100 liegt. Die rheinland-pfälzische Corona-Bekämpfungsverordnung sieht in dem Fall eigentlich eine...