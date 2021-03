22.03.2021 ( vor 1 Woche )



Weltrettungsmissionen, explodierende Startup-Bomben und zwei Löwen mit Schaum vorm Mund: Die Startfolge der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel legt die Messlatte in puncto düsentriebscher Perfektion und bissiger In-Fight-Unterhaltung hoch an. Weltrettungsmissionen, explodierende Startup-Bomben und zwei Löwen mit Schaum vorm Mund: Die Startfolge der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel legt die Messlatte in puncto düsentriebscher Perfektion und bissiger In-Fight-Unterhaltung hoch an. 👓 Vollständige Meldung