MrPenguin RT @borninvienna: Ich bin als Gesundheitsminister oft allein auf weiter Flur, ich dränge ich drücke ich fordere, aber...aber was? Die Gesun… vor 2 Stunden Robert Schmidt RT @borninvienna: Ich bin als Gesundheitsminister oft allein auf weiter Flur, ich dränge ich drücke ich fordere, aber...aber was? Die Gesun… vor 2 Stunden Gerda Lackerer RT @borninvienna: Ich bin als Gesundheitsminister oft allein auf weiter Flur, ich dränge ich drücke ich fordere, aber...aber was? Die Gesun… vor 2 Stunden Christian Ich bin als Gesundheitsminister oft allein auf weiter Flur, ich dränge ich drücke ich fordere, aber...aber was? Die… https://t.co/oMUzvgQYFi vor 2 Stunden Maria Evelin @i_am_fabs Er hat bei der ZIB2 ausgesprochen, was man bereits vermuten konnte, dass er ziemlich allein auf weiter F… https://t.co/FjVh8i3PwA vor 12 Stunden