24.03.2021 ( vor 3 Tagen )



Die Bundesregierung will Die Bundesregierung will Mallorca - und andere Auslandsreisen untersagen. Aber wie ist das rechtlich möglich? Ein Blick ins Ausland zeigt: Manche Regierungen gehen rigoros vor. Angesichts der hitzigen Diskussion über Urlaub auf Mallorca trotz Corona erwägt die Bundesregierung, Reisen in beliebte Url 👓 Vollständige Meldung