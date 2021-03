25.03.2021 ( vor 1 Stunde )



Die "Meuterei" in Berlin wird geräumt - rund 400 Die "Meuterei" in Berlin wird geräumt - rund 400 Demonstranten wollen das nicht hinnehmen. Die Polizei spricht von brennenden Autos, Pyrotechnik und Festnahmen. Rund 1000 Beamte sind im Einsatz, es gilt eine Sperrzone. Die linke Szene ruft trotzdem zu weiteren Aktionen in der ganzen Stadt auf. 👓 Vollständige Meldung