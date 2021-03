25.03.2021 ( vor 3 Stunden )



Brüssel (dpa) - Die EU will eine Ausweitung der Zollunion mit der Brüssel (dpa) - Die EU will eine Ausweitung der Zollunion mit der Türkei vorbereiten. Die Staats- und Regierungschefs forderten beim EU-Gipfel den Ministerrat auf, mit der Arbeit an einem Verhandlungsmandat für die EU-Kommission zu beginnen. Diese könnte dann Gespräche mit der Regierung in Ankara au 👓 Vollständige Meldung