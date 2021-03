25.03.2021 ( vor 2 Stunden )

Die Sieben-Tage- Inzidenz steigt in Frankfurt (Oder) sprunghaft an. Grund sind Massenausbrüche. Der Wert liegt nun über 100 - es droht ein Lockdown . Doch die Stadt in Brandenburg hat eine eigene Rechen-Methode, um die Notbremse nicht ziehen zu müssen.