Newtothis RT @faznet: Deutschland ist an dem ungewöhnlichen gemeinsamen Aufruf zu Ende der Gewalt in #Myanmar beteiligt. Eine Armee müsse das Volk, d… vor 2 Minuten Leon Ungerer Wer ist hier ernsthaft überrascht? https://t.co/UY8fojwKHM vor 3 Minuten Heidi RT @faznet: Deutschland ist an dem ungewöhnlichen gemeinsamen Aufruf zu Ende der Gewalt in #Myanmar beteiligt. Eine Armee müsse das Volk, d… vor 3 Minuten Frankfurter Allgemeine Deutschland ist an dem ungewöhnlichen gemeinsamen Aufruf zu Ende der Gewalt in #Myanmar beteiligt. Eine Armee müsse… https://t.co/7pdpnA9NQe vor 32 Minuten Deutschland Germany Militärchefs aus zwölf Ländern verurteilen Schüsse auf Demonstranten in Myanmar https://t.co/HHUwj8kxm1 https://t.co/Ka7THJKrzr vor 1 Stunde The Eye of the Digital Storm Proteste: Militärchefs aus zwölf Ländern verurteilen Schüsse auf Demonstranten in Myanmar https://t.co/xblbVYCzTJ vor 2 Stunden