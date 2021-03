31.03.2021 ( vor 6 Stunden )



Nach der Slowakei will sich nun auch Österreich Hunderttausende Nach der Slowakei will sich nun auch Österreich Hunderttausende Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V sichern. Was fehlt ist nur noch eins: die Zulassung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Österreich steht kurz vor einer Bestellung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V. "Wir sind 👓 Vollständige Meldung