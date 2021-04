01.04.2021 ( vor 5 Stunden )



In Brasilien werden binnen eines Monats 66.573 Corona-Tote gezählt, womit die Zahl mehr als doppelt so hoch liegt wie im Juli, dem bisher schlimmsten Monat der Pandemie in dem Land. Die Krankenhäuser sind bereits völlig überlastet, die Bolsonaro-Regierung ist in einer schweren Krise.