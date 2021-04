01.04.2021 ( vor 1 Woche )



Im April werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Anders als bei anderen Veranstaltungen will man dort ohne Video-Schalten auskommen. Allerdings können wohl viele der Nominierten wegen Corona nicht anreisen. Die Academy muss umdenken und plant nun Standorte in Europa.