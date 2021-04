02.04.2021 ( vor 6 Stunden )



Taipeh (dpa) - Die Katastrophe ereignete sich an einem Tunnel: Bei einem schweren Taipeh (dpa) - Die Katastrophe ereignete sich an einem Tunnel: Bei einem schweren Zugunglück in Taiwan sind mindestens 51 Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden 146 Menschen verletzt, wie die taiwanische Feuerwehr mitteilte. Laut staatlicher Nachrichtenagentur CNA soll nach ersten Ermittlungen e 👓 Vollständige Meldung