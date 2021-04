02.04.2021 ( vor 3 Stunden )



Berlin (dpa) - Beim Brand in einer Klinik im Berliner Stadtteil Zehlendorf ist am Freitag ein Mensch ums Leben gekommen. Zudem starb nach Polizeiangaben ein Patientin, als sie wegen des Feuers verlegt werden musste. Ein dritter Patient, der laut Klinik wie die Frau ebenfalls bereits im Sterben lag,