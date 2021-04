Lukas Sustala Distance-Learning reißt Loch in Teststrategie https://t.co/8moK0WMmbF vor 4 Tagen Michael Diller "Distance Learning reißt Loch in Teststrategie" Wer das sagt, soll sich ein Loch suchen und darin verschwinden! vor 4 Tagen ben orpheo Ostregion - Distance-Learning reißt Loch in Teststrategie https://t.co/AhkusRMhEt vor 4 Tagen Martin Bruny So eine Aussage kann nur ein Scherz sein. „Distance-Learning reißt Loch in Teststrategie“ https://t.co/q0ohZGD7vL vor 4 Tagen Bettina Schimak 🇪🇺 Sorry - wie entmündigend ist das denn? Wenn denn die Testungen so wichtig sind, dann können Kinder auch zu Hause v… https://t.co/8CgMeLWQay vor 4 Tagen