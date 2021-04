08.04.2021 ( vor 4 Stunden )



Die in Frankreich aufgespürte Isabella ist wieder bei ihren Eltern in Celle. Zwei Wochen lang wird nach der 16-Jährigen gesucht - obwohl die Die in Frankreich aufgespürte Isabella ist wieder bei ihren Eltern in Celle. Zwei Wochen lang wird nach der 16-Jährigen gesucht - obwohl die franz ösische Polizei sie schon kurz nach ihrem Verschwinden antrifft. Aufgrund "falscher Personalien" bringen sie das Mädchen jedoch zunächst nicht mit Isabella in Verbindung. 👓 Vollständige Meldung