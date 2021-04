08.04.2021 ( vor 5 Stunden )



Die Impfkampagne in Deutschland startet schleppend. Bisher reicht die Zahl der täglich verimpften Dosen nur selten an Werte um die 300.000 heran. Das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel wackelt. Kurz nach Ostern zieht das Tempo plötzlich an.