EU will Impftempo deutlich beschleunigen

Die EU gibt sich in Sachen Impfen trotz Schwierigkeiten zuversichtlich und will das Tempo deutlich beschleunigen. Bis Mitte Juli werde die EU 470 Millionen Dosen erhalten und ihr Impfziel erreichen, so EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. „Wir werden bis Mitte Juli genügend Dosen haben, damit 70 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft werden können“, sagte der frühere franz ösische Wirtschafts- und Finanzminister am Donnerstag im Gespräch mit der „Presse“ und anderen europäischen Zeitungen.