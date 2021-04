10.04.2021 ( vor 4 Stunden )

Die Trauerfeier für den am Freitag verstorbenen Prinz Philip wird am 17. April stattfinden. Das gab der Buckingham-Palast am Samstag bekannt – ohne Prozession, dafür in Anwesenheit von Prinz Harry . Britische Medien spekulieren bereits, dass die Königsfamilie die Gelegenheit für eine Aussöhnung nützen könnte.