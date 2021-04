10.04.2021 ( vor 1 Woche )

Wegen seiner Covid -19-Erkrankung kann Günther Jauch nicht an seiner RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" teilnehmen. Zu sehen bekommen die Zuschauer den 64-Jährigen aber trotzdem. Per Videoschalte meldet sich der Moderator in der Sendung zu Wort.