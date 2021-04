11.04.2021 ( vor 6 Tagen )

Jan Hofer fühlt sich durch seine "Let's Dance"-Teilnahme nicht nur deutlich fitter und gesünder, auch seine Waage zeigt das an. Der Ex-"Tagesschau"-Chefsprecher plaudert im RTL-Interview aus, dass er in den vergangenen Wochen einiges an Gewicht verloren hat.