Britische Royals: Trauerfeier für Prinz Philip am kommenden Samstag London/Windsor (dpa) - Nach dem Tod von Prinz Philip wird mit Spannung auf die Ankunft seines Enkels Prinz Harry (36) aus den USA gewartet. Der Prinzgemahl von...

t-online.de vor 20 Stunden - Prominente





Großbritannien: Trauerfeier für Prinz Philip findet am 17. April statt Prinz Harry reist für die Beerdigung aus den USA an. Der Sarg des Duke of Edinburgh soll, auf seinen Wunsch hin, auf einem speziell dafür umgebauten...

sueddeutsche.de vor 1 Tag - Top