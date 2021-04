13.04.2021 ( vor 4 Tagen )



Die Bundesregierung hat die bundesweite Corona-Notbremse beschlossen. Christian Drosten zeigt über die Maßnahme skeptisch angesichts der Lage in den Die Bundesregierung hat die bundesweite Corona-Notbremse beschlossen. Christian Drosten zeigt über die Maßnahme skeptisch angesichts der Lage in den Intensivstationen . Alle Infos im Newsblog. Weltweit haben sich laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 136, 4 Millionen Menschen mit dem Coronavirus in 👓 Vollständige Meldung