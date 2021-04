13.04.2021 ( vor 4 Stunden )



Weil er seine Beifahrerin beeindrucken will, rast ein Mann in Berlin mit bis zu 132 Kilometern pro Stunde über den Ku'damm - und verletzt bei einem Unfall im Sommer 2020 eine Mutter und ihre Tochter schwer. Nun wird der 29-Jährige für seine Tat verurteilt.