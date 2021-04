15.04.2021 ( vor 5 Stunden )

Warschau (dpa) - Ungewöhnlicher Einsatz für Tierschützer in Polen: In Krakau hatte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses die örtliche Tierschutz-Organisation gerufen, weil in einem Fliederbusch vor dem Haus wohl ein gefährliches Tier sitze. Vor Ort habe sich das vermeintliche Tier jedoch als ein a