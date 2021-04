16.04.2021 ( vor 2 Stunden )



Immer mehr E-SUV wollen den Markt erobern. So auch der ab Juni erhältliche Audi Q4 e-tron. Wie häufig im VW-Konzern ist er letztlich ein Edel-Ableger, in diesem Fall heißen die Schwestermodelle ID.4 oder Skoda Enyaq. Stellt sich die Frage, ob sich der Aufpreis für den Ingolstädter lohnt. 👓 Vollständige Meldung