Augsburger Allgemeine vor 16 Stunden - Politik





USA und Russland: US-Präsident Biden will keinen »Kreislauf der Eskalation« Nach der Ausweisung von zehn russischen Diplomaten will Joe Biden eine Verschärfung der Spannungen zu Moskau vermeiden und wirbt für ein Treffen mit Kremlchef...

Spiegel vor 17 Stunden - Top



t-online.de vor 20 Stunden - Welt





Berliner Morgenpost vor 20 Stunden - Top



Biden will US-Truppen bis zum 11. September abziehen Seit 20 Jahren sind US-amerikanische Soldaten in Afghanistan stationiert. Der Abzug ist mit den Taliban beschlossen. Jetzt hat Biden ein neues Datum dafür...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland