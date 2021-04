19.04.2021 ( vor 4 Stunden )



Hotspur nutzt den Start in die Woche für große Nachrichten. Erst verkündet der Premier-League-Klub seine Absicht, die europäische Tottenham Hotspur nutzt den Start in die Woche für große Nachrichten. Erst verkündet der Premier-League-Klub seine Absicht, die europäische Super League mitzugründen, dann muss ein großer Name gehen. Trainer José Mourinho ist seinen Job in England los. 👓 Vollständige Meldung