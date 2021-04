20.04.2021 ( vor 3 Stunden )



In der südafrikanischen Hauptstadt brennt es noch immer: Nachdem die Löscharbeiten behindert worden waren, gehen die Feuerwehrleute nun erneut gegen das Feuer vor. In Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt haben Feuerwehrleute auch am Dienstag einen am Wochenende ausgebrochenen Großbrand bekämpft.