22.04.2021

Bis Ende Juni will die EU-Kommission einen „Grünen Pass“ EU-weit einführen, um das Reisen zu erleichtern. Dafür sind aber noch einige Verhandlungen auch mit dem EU-Parlament notwendig. Einige EU-Länder wollen damit früher starten. Österreich will Ende Mai loslegen. Auch Italien will demnächst einen eigenen „Grünen Pass“ einführen.