Seit zwölf Jahren galt er als vermisst, nun wurde das Skelett eines damals 72-jährigen Mannes in einem Betonschacht gefunden. Kräutersammler hatten zunächst den Schädel entdeckt. Kräutersammler in Rheinland-Pfalz haben das Skelett eines seit zwölf Jahren vermissten Manns in einem Betonschacht gefunden.