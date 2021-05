Commander2410 HE die ersten Betriebsärzte Corona-Impfungen verabreicht, K beginnt Impfungen in sozialen Brennpunkten, Söder wil… https://t.co/lyucqBg2Zc vor 1 Stunde Germane🛡️ 🇩🇪💙⚫⚪🔴🛡️ NA DA SCHAU ANNE WILL (ARD) Während Politik um Lockerungen streitet, warnt Frankfurter Virologe vor „impfresistente… https://t.co/V4oZQbWXTz vor 8 Stunden Doris B RT @derspiegel: Wer darf was? Und vor allem wann? Die fortschreitenden Impfungen werfen neue Fragen auf. Bei »Anne Will« suchten Markus Söd… vor 16 Stunden DER SPIEGEL Wer darf was? Und vor allem wann? Die fortschreitenden Impfungen werfen neue Fragen auf. Bei »Anne Will« suchten Ma… https://t.co/GVxWjV2tz1 vor 19 Stunden Gerhard Müller 🛡️ RT @alfunterwegs70: Zuerst wurden auf Kosten der Steuerzahler Impfzentren gebaut ,der Impfstoff konnte aufgrund der Kühlung nicht in Hausa… vor 3 Tagen MC Priester RT @tomdabassman: 'Söder will Impfungen in Supermärkten, Schulen und Apotheken' 👉 Ich vermisse Tankstellen, Postfilialen, Baumärkte, Autoh… vor 3 Tagen