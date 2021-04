26.04.2021 ( vor 3 Stunden )



In der Hoffnung in Zukunft weniger abhängig von ausländischen Märkten zu sein, startet Exportweltmeister In der Hoffnung in Zukunft weniger abhängig von ausländischen Märkten zu sein, startet Exportweltmeister China im Mai eine große Konsumoffensive. Auf Messen und Shows sollen rund um die Ferien zum Tag der Arbeit neben einheimische Produkten, auch globale Marken wie Tesla präsentiert werden. 👓 Vollständige Meldung