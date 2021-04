26.04.2021 ( vor 2 Stunden )



Dutzende Male soll sich ein 49-jähriger Mann aus Bayern an einem mit ihm lebenden Mädchen vergangen haben - teils von der Mutter toleriert. Nachts bietet er die Minderjährige Lasterfahrern zum Missbrauch an - mindestens einer nimmt das Angebot an. Nun gesteht der Angeklagte die Taten vor Gericht