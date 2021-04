28.04.2021 ( vor 5 Stunden )

Vier Monaten nach Beginn eines strengen Lockdowns soll in den Niederlanden das öffentliche Leben wieder anlaufen. Neben den Geschäften dürfen am Mittwoch mit Beschränkungen auch die Gastgärten wieder öffnen. Studierende dürfen wieder einen Tag in der Woche an die Universität, die umstrittene Ausgangssperre fällt. Die Öffnung wird von Fachleuten kritisch beobachtet, denn die Infektionszahlen sind weiter hoch.