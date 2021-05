29.04.2021 ( vor 3 Tagen )



Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist leicht gesunken. Auch zwei andere wichtige Werte sind nicht mehr so hoch wie noch in der vergangenen Woche. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 24.736 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist leicht gesunken. Auch zwei andere wichtige Werte sind nicht mehr so hoch wie noch in der vergangenen Woche. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 24.736 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem 👓 Vollständige Meldung