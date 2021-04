29.04.2021 ( vor 2 Stunden )



Die Entscheidung für den CDU-Kanzlerkandidaten Laschet lässt viele Söder-Anhänger in der CDU frustriert und enttäuscht zurück. Manch einer will sogar das Parteibuch abgeben. Doch CDU-Generalsekretär Ziemiak will kein Mitglied kampflos ziehen lassen.