04.05.2021 ( vor 2 Stunden )



Genau in dem Moment, als eine U-Bahn eine Brücke in Mexiko-Stadt überqueren wollte, kracht die Überführung in sich zusammen: Die Waggons rauschen in die Tiefe, mindestens 15 Personen sterben. Beim Einsturz einer Metro-Brücke in Mexiko-Stadt sind mindestens 15 Menschen getötet worden. 34 Verletzte s Genau in dem Moment, als eine U-Bahn eine Brücke in Mexiko-Stadt überqueren wollte, kracht die Überführung in sich zusammen: Die Waggons rauschen in die Tiefe, mindestens 15 Personen sterben. Beim Einsturz einer Metro-Brücke in Mexiko-Stadt sind mindestens 15 Menschen getötet worden. 34 Verletzte s 👓 Vollständige Meldung