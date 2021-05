04.05.2021 ( vor 3 Stunden )



In den USA können sich schon bald Jugendliche unter 16 Jahren impfen lassen. Hersteller In den USA können sich schon bald Jugendliche unter 16 Jahren impfen lassen. Hersteller Biontech soll schon Anfang der kommenden Woche eine Zulassung für Kinder ab 12 Jahren erhalten. In Europa wird es dagegen voraussichtlich noch ein bisschen dauern. 👓 Vollständige Meldung