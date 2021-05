Alexander New post (Von Madonna entdeckt: Levi’s-Model und Sänger Nick Kamen gestorben) published on https://t.co/RaBjl5DDcP - https://t.co/4bDqPJ9L6X vor 5 Minuten Hannes Tschürtz Oh mann.... RIP Levi’s-501-Model und Sänger Nick Kamen gestorben - https://t.co/Ft57Xj5tie https://t.co/bMB453VOCT vor 17 Minuten Cogito ergo sum Bekannt aus Levi's-Werbespot: Sänger und Jeans-Model Nick Kamen ist tot https://t.co/nykK9Vmdf2 vor 39 Minuten Andreas Kunze RT @RND_de: Der britische Sänger Nick #Kamen, der in den 1980er-Jahren als Levi’s-Model bekannt wurde, ist nach langer Krankheit gestorben.… vor 41 Minuten Christian Brey RT @RND_de: Der britische Sänger Nick #Kamen, der in den 1980er-Jahren als Levi’s-Model bekannt wurde, ist nach langer Krankheit gestorben.… vor 43 Minuten Masked PuroJunkie❤️🇬🇧 RT @RND_de: Der britische Sänger Nick #Kamen, der in den 1980er-Jahren als Levi’s-Model bekannt wurde, ist nach langer Krankheit gestorben.… vor 52 Minuten