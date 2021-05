Corona in Deutschland: Schlesiwg-Holstein öffnet Hotels ab Mai

Quelle: DPA - vor 11 Stunden



Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 10. Mai 00:56 Deutschland - RKI-Lagebericht vom 10. Mai 6922 Corona-Neuinfektionen und 54 neue Todesfälle binnen 24 Stunden Das geht aus Zahlen des RKI vom Montagmorgen hervor Vor genau einer Woche: 9160 Neuinfektionen und 84 Todesfälle An Montagen sind die Fallzahlen niedriger, weil am Wochenende weniger...