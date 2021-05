05.05.2021 ( vor 10 Stunden )

Rund zehn Prozent sind in Österreich voll immunisiert, erhielten also bereits beide Dosen der Coronavirus -Schutzimpfung. Ungefähr ein Drittel der Bevölkerung ist zumindest einmal geimpft. Doch die regionalen Unterschiede bei der Impfrate sind hoch – schließlich wird in jedem Bundesland unterschiedlich schnell geimpft. Für Fachleute ist die bundesweite Impfrate allerdings weit zu niedrig, um großflächig Öffnungen verantworten zu können.