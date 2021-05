08.05.2021 ( vor 7 Stunden )



Boris Palmer schaltet sich in die Debatte um Boris Palmer schaltet sich in die Debatte um Jens Lehmann und Dennis Aogo ein. Die beiden seien Opfer der Cancel Culture geworden, sagt Tübingens Bürgermeister. Als ihm in der Kommentarspalte Rassismusrelativierung vorgeworfen wird, reagiert er mit einer rassistischen Aussage, die bei vielen ungläubiges Kopfschütteln hervorruft. 👓 Vollständige Meldung