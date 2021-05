Muttertag: Das sind die schönsten Whatsapp-Sprüche zum Muttertag

Quelle: DPA - vor 16 Stunden



Polizei findet Mann und zwei Mädchen tot in Essener Wohnung 01:04 Essen, 09.05.21: In einer Wohnung in Essen hat die Polizei drei Leichen gefunden, einen 32 Jahre alten Mann sowie zwei Mädchen im Alter von vier und fünf Jahren. Die Beamten sind am Sonntagmorgen von einer 31-jährigen Frau gerufen worden, weil sie nicht mehr in ihre Wohnung kam. Die Frau habe die...